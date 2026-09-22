SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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22.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag im Aufwind
Die Aktie von SFS gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die SFS-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 136,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'762 Punkten liegt. In der Spitze gewann die SFS-Aktie bis auf 137,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 135,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'100 SFS-Aktien.
Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 7,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 28,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,78 CHF belaufen.
SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,29 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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