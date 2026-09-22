SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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22.09.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag freundlich
Die Aktie von SFS zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 137,60 CHF zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 137,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'808 Punkten steht. In der Spitze legte die SFS-Aktie bis auf 138,40 CHF zu. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 135,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 7'469 SFS-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 6,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 39,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.
Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,29 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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