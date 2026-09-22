SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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22.09.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS steigt am Mittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Plus bei 137,80 CHF.
Um 12:28 Uhr sprang die SFS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 137,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'850 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 138,40 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 135,60 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 4'639 SFS-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 6,24 Prozent wieder erreichen. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für SFS-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,78 CHF ausgeschüttet werden.
SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. SFS dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.03.2028 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,29 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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