SFS Aktie News: SFS am Mittag freundlich

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 109,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 17'039 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die SFS-Aktie bis auf 109,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'523 SFS-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 133,80 CHF erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 22,53 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,50 CHF am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 12,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 CHF.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 05.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,42 CHF fest.

