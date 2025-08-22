|Kurse + Charts + Realtime
22.08.2025 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Mittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von SFS. Zuletzt stieg die SFS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 109,20 CHF.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 109,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 17'039 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die SFS-Aktie bis auf 109,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 108,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'523 SFS-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 133,80 CHF erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 22,53 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 95,50 CHF am 07.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 12,55 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 CHF.
SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 06.03.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 05.03.2027.
Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,42 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
