SFS Aktie News: SFS am Mittwochvormittag mit Kursabschlägen

Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 137,80 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'368 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte SFS-Aktie bei 137,80 CHF. Bei 138,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 113 SFS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Gewinne von 6,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,66 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,20 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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