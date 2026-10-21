SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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21.10.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Mittwochnachmittag im Plus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 138,80 CHF.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,1 Prozent auf 138,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'471 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die SFS-Aktie bis auf 139,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'963 SFS-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SFS-Aktie derzeit noch 5,48 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit einem Kursverlust von 29,18 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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