SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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21.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von SFS zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 134,60 CHF zu.
Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 134,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'627 Punkten liegt. Bei 135,20 CHF erreichte die SFS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 134,00 CHF. Zuletzt wechselten 599 SFS-Aktien den Besitzer.
Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 8,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 36,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,29 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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