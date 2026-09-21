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21.09.2026 16:29:00

SFS Aktie News: Anleger schicken SFS am Nachmittag ins Plus

SFS Aktie News: Anleger schicken SFS am Nachmittag ins Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SFS. Zuletzt wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 136,00 CHF nach oben.

SFS
134.45 CHF 1.66%
Kaufen Verkaufen

Die SFS-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 136,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 19'763 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 137,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 134,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 12'808 SFS-Aktien umgesetzt.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Mit einem Kursverlust von 27,72 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,29 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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