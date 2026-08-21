SFS Aktie News: SFS am Vormittag auf rotem Terrain

Der SFS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 129,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'129 Punkten realisiert. Bei 128,20 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 128,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 417 SFS-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 13,14 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 31,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,80 CHF.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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