SFS Aktie News: SFS am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die SFS-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 129,40 CHF nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'113 Punkten realisiert. Der Kurs der SFS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 128,20 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 128,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 1'800 SFS-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.07.2026 bei 146,40 CHF. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 13,14 Prozent zulegen. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 31,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,80 CHF.

Die SFS-Bilanz für Q4 2026 wird am 26.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,25 CHF je SFS-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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