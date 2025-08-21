Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
21.08.2025 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SFS-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 108,60 CHF.

SFS
Um 16:28 Uhr rutschte die SFS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 108,60 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 16'983 Punkten steht. Die SFS-Aktie sank bis auf 107,80 CHF. Mit einem Wert von 108,40 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 1'764 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 133,80 CHF erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 18,83 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 95,50 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 12,06 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten SFS-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,50 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,64 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 05.03.2027.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 6,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

