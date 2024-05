SFS Aktie News: SFS am Dienstagnachmittag mit Kursfeuerwerk

Um 04:28 Uhr stieg die SFS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 8,8 Prozent auf 123,80 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 16'002 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 126,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 117,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 51'746 SFS-Aktien umgesetzt.

Bei 128,80 CHF erreichte der Titel am 15.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 3,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 88,90 CHF fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,67 CHF aus.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 22.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,30 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch