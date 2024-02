SFS Aktie News: SFS am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 107,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 14'921 Punkten liegt. Die SFS-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,60 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 107,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'434 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,80 CHF erreichte der Titel am 15.06.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,70 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,78 CHF.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 28.02.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,95 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch