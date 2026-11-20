|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
20.11.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SFS. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 142,40 CHF.
Die SFS-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 142,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Die SFS-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,40 CHF nach. Bei 142,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 303 SFS-Aktien gehandelt.
Am 19.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 4,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 44,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,77 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,16 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele
SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SFS AG
|
16:29
|SFS Aktie News: SFS am Freitagnachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:29
|SFS Aktie News: SFS tendiert am Freitagmittag tiefer (finanzen.ch)
|
09:29
|SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
Analysen zu SFS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verlor im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fuhr ebenso kräftige Verluste ein. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.