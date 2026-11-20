Die SFS-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 142,40 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'677 Punkten steht. Die SFS-Aktie gab in der Spitze bis auf 142,40 CHF nach. Bei 142,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 303 SFS-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 148,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 4,30 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 44,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,77 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,16 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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