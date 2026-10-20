SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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20.10.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Dienstagnachmittag schwächer
Die Aktie von SFS gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SFS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 137,60 CHF abwärts.
Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 137,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'319 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 136,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'643 SFS-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,40 Prozent. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 28,56 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,78 CHF je SFS-Aktie.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,20 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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