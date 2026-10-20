SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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20.10.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von SFS gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SFS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,7 Prozent auf 137,60 CHF abwärts.
Die SFS-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 137,60 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'239 Punkten steht. In der Spitze büsste die SFS-Aktie bis auf 136,00 CHF ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 2'318 Stück.
Am 23.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 146,40 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SFS-Aktie 6,40 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 98,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 39,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,78 CHF belaufen.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,20 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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