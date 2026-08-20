SFS Aktie News: SFS am Donnerstagvormittag freundlich

Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,3 Prozent auf 130,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'242 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 130,60 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 130,60 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 50 SFS-Aktien umgesetzt.

Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 12,27 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 32,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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