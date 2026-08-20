SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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20.08.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von SFS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 128,60 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,1 Prozent auf 128,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'130 Punkten steht. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 128,20 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 130,60 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 5'542 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 23.07.2026 markierte das Papier bei 146,40 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 98,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 30,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,80 CHF, nach 2,50 CHF im Jahr 2025.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der SFS-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SFS-Gewinn in Höhe von 7,25 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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