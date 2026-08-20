SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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20.08.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS am Mittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 129,20 CHF ab.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,6 Prozent auf 129,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'185 Punkten steht. Die SFS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 129,20 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 130,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'385 SFS-Aktien den Besitzer.
Bei 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 31,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,80 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.
In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,25 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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