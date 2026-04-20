SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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20.04.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag im Minusbereich
Die Aktie von SFS gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 124,20 CHF ab.
Die SFS-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 124,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 18'731 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 124,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 124,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'111 SFS-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 3,22 Prozent wieder erreichen. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 23.07.2026 erwartet. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 20.07.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 8,28 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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