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19.11.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS steigt am Vormittag
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von SFS. Zuletzt ging es für das SFS-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 146,60 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 4,4 Prozent auf 146,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'953 Punkten steht. In der Spitze gewann die SFS-Aktie bis auf 146,60 CHF. Bei 141,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 7'586 SFS-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (146,60 CHF) erklomm das Papier am 19.11.2026. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 0,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Mit einem Kursverlust von 32,95 Prozent würde die SFS-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,77 CHF aus.
SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Experten kalkulieren am 03.03.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von SFS.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,16 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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