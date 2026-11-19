Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,6 Prozent auf 145,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'838 Punkten steht. Die SFS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 148,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'199 SFS-Aktien.

Am 19.11.2026 markierte das Papier bei 148,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 47,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,77 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,16 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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