|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.11.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag in Grün
Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die SFS-Papiere zuletzt 3,6 Prozent.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 3,6 Prozent auf 145,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'838 Punkten steht. Die SFS-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 148,80 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 141,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16'199 SFS-Aktien.
Am 19.11.2026 markierte das Papier bei 148,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 2,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 47,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
SFS-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,77 CHF belaufen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,16 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele
SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu SFS AG
|
09:29
|SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SFS Aktie News: SFS am Donnerstagnachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
19.11.26
|SFS Aktie News: SFS legt am Mittag zu (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Schwache Performance in Zürich: SPI notiert am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
19.11.26
|Börse Zürich: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im SPI (finanzen.ch)
|
17.11.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.11.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SFS von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SPI-Titel SFS-Aktie: So viel hätte eine Investition in SFS von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu SFS AG
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
SFS am 19.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI mit Verlusten -- DAX im Handel unter Druck -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex verliert im Freitagshandel. Auch der deutsche Aktienmarkt fährt Verluste ein. An den Börsen in Fernost erlebten Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.