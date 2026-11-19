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19.11.2026 12:29:00
SFS Aktie News: SFS legt am Mittag zu
Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 146,20 CHF.
Die SFS-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 146,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'852 Punkten notiert. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 148,80 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 141,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13'961 SFS-Aktien.
Am 19.11.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 148,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,78 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 32,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,77 CHF belaufen.
Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,16 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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