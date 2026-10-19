SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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19.10.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit Einbussen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 138,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 138,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'201 Punkten liegt. Im Tief verlor die SFS-Aktie bis auf 138,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 140,80 CHF. Bisher wurden heute 88 SFS-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 29,08 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,22 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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