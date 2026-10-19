SFS Aktie News: SFS am Montagmittag leichter

Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 138,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'214 Punkten steht. Die SFS-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 138,40 CHF ab. Den Handelstag beging das Papier bei 140,80 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 660 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SFS-Aktie somit 5,33 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 29,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den SFS-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,22 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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