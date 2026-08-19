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19.08.2026 09:29:00

SFS Aktie News: SFS am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

SFS Aktie News: SFS am Mittwochvormittag mit roter Tendenz

Die Aktie von SFS gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 129,60 CHF ab.

SFS
129.25 CHF -1.32%
Kaufen Verkaufen

Die SFS-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 129,60 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'186 Punkten realisiert. Der Kurs der SFS-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 129,60 CHF nach. Mit einem Wert von 129,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 281 SFS-Aktien.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 11,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,80 CHF aus.

SFS dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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