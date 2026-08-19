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19.08.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag nahezu unbewegt

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag nahezu unbewegt

Die Aktie von SFS zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die SFS-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 129,80 CHF.

SFS
130.01 CHF 0.07%
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Bei der SFS-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 129,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'232 Punkten steht. Bei 130,40 CHF erreichte die SFS-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das Tagestief markierte die SFS-Aktie bei 128,80 CHF. Bei 129,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'085 SFS-Aktien den Besitzer.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 32,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,80 CHF belaufen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 26.02.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,25 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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SFS am 19.08.2026

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