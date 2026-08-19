SFS Aktie News: SFS gibt am Mittag nach

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 129,40 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'164 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der SFS-Aktie ging bis auf 128,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 129,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'593 SFS-Aktien.

Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 11,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 31,64 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,80 CHF je SFS-Aktie.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,25 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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