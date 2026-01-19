SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
19.01.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von SFS gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 108,80 CHF.
Um 16:28 Uhr fiel die SFS-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,5 Prozent auf 108,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 18'302 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die SFS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 108,80 CHF aus. Bei 110,00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 8'175 SFS-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 123,40 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 13,42 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 95,50 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,58 CHF aus.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte SFS am 06.03.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 05.03.2027 werfen.
Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2025 6,23 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur SFS-Aktie
SFS-Aktie in Rot: Konzern stärkt Handelsgeschäft durch Übernahme langjähriger Partner
SFS-Aktie in Rot: Industriekonzern schliesst Werk in Flawil - 75 Stellen fallen weg
SFS-Aktie leichter: SFS-Werk im sanktgallischen Flawil droht die Schliessung
Nachrichten zu SFS AG
|
16:29
|SFS Aktie News: SFS am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:29
|SFS Aktie News: SFS am Mittag im Minusbereich (finanzen.ch)
|
09:29
|SFS Aktie News: SFS am Vormittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
13.01.26
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SFS-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
06.01.26
|SPI-Papier SFS-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SFS-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
30.12.25
|SPI-Wert SFS-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SFS von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)