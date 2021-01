SFS-Aktie aktuell: SFS mit Verlusten

Die SFS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0.6 Prozent auf 108.70 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 13'531 Punkten steht. Die SFS-Aktie gab in der Spitze bis auf 108.60 CHF nach. Bei 109.40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10'948 SFS-Aktien umgesetzt.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass SFS ein EPS in Höhe von 5.21 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Die SFS Group AG ist in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Befestigungssystemen, Präzisionsformteilen und Baugruppen wie auch kundenspezifischen Logistiklösungen tätig. Die Geschäftssegmente des Konzerns sind in Engineered Components, Fastening Systems und Distribution & Logistics strukturiert. Zum Konzern gehören die Marken SFS intec, GESIPA, Unisteel, Tegra Medical und SFS unimarket. Mit der strategischen Partnerschaft und Beteiligung von 51% an der HECO (Ludwig Hettich GmbH & Co. KG) verstärkt die SFS ihre Marktposition im Bereich Befestigungstechnik im konstruktiven Holzbau. Der Kundenkreis der SFS umfasst Unternehmen der Automobil-, Bau-, Beschläge-, Elektro-, Elektronik- und Luftfahrtindustrie sowie der Medizinaltechnik. Die SFS Group AG unterhält über 80 Vertriebs- und Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien und hat ihren Hauptsitz in Heerbrugg, Schweiz.

Redaktion finanzen.net