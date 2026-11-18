Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 141,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 21'019 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die SFS-Aktie bisher bei 141,20 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 141,80 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 6'155 SFS-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 3,54 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 98,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,05 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur SFS-Aktie

SFS-Aktie wenig bewegt: Metallverarbeiter bestätigt mittelfristige Ziele

SFS-Aktie im Plus: Metallverarbeiter bestätigt Jahresziele

SFS-Aktie fester: Umsatz- und Ergebnisplus