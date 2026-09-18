SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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18.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS tritt am Freitagvormittag auf der Stelle
Die Aktie von SFS zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Die SFS-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 132,60 CHF.
Mit einem Wert von 132,60 CHF bewegte sich die SFS-Aktie um 09:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der im Moment bei 19'675 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die SFS-Aktie sogar auf 133,20 CHF. Bei 132,60 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 132,80 CHF eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 294 SFS-Aktien umgesetzt.
Am 23.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF. Mit einem Zuwachs von 10,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF ab. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 34,89 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,27 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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