SFS Aktie News: SFS verteuert sich am Nachmittag

Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 134,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'572 Punkten liegt. Bei 134,80 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 132,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 6'762 SFS-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 146,40 CHF. Dieser Kurs wurde am 23.07.2026 erreicht. 9,09 Prozent Plus fehlen der SFS-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der SFS-Aktie liegt somit 36,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass SFS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete SFS 2,50 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,27 CHF je Aktie in den SFS-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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