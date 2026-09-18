SFS Aktie News: SFS präsentiert sich am Mittag stärker

Um 12:28 Uhr stieg die SFS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 134,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'708 Punkten notiert. Bei 134,80 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 4'444 SFS-Aktien umgesetzt.

Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 26,75 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.

SFS wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 26.02.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,27 CHF je SFS-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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