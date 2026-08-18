SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Um 09:28 Uhr rutschte die SFS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 130,20 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'176 Punkten liegt. Die SFS-Aktie sank bis auf 130,20 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 176 SFS-Aktien.

Am 23.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 146,40 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der SFS-Aktie. Bei 98,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,80 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 26.02.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,25 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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