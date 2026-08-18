SFS Aktie News: SFS am Dienstagmittag nahezu unbewegt

Mit einem Kurs von 130,80 CHF zeigte sich die SFS-Aktie im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr kaum verändert. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der derzeit bei 20'108 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die SFS-Aktie bei 131,80 CHF. Zwischenzeitlich weitete die SFS-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 130,20 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 131,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 1'700 Stück.

Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die SFS-Aktie mit einem Kursplus von 11,93 Prozent wieder erreichen. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 24,85 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,80 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,25 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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