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18.06.2026 09:29:00

SFS Aktie News: SFS tendiert am Vormittag nordwärts

SFS Aktie News: SFS tendiert am Vormittag nordwärts

Die Aktie von SFS gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die SFS-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 132,20 CHF nach oben.

SFS
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 132,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'502 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die SFS-Aktie bei 132,20 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,20 CHF. Von der SFS-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 379 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 132,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.06.2026). Mit einem Zuwachs von 0,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SFS-Aktie derzeit noch 25,64 Prozent Luft nach unten.

SFS-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,82 CHF aus.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von SFS wird am 23.07.2026 gerechnet. SFS dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 20.07.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 6,96 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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