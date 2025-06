SFS Aktie News: SFS am Mittwochmittag kaum bewegt

Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr bei 110,80 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SPI, der bislang bei 16'586 Punkten steht. Der Kurs der SFS-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 111,00 CHF zu. Die Abwärtsbewegung der SFS-Aktie ging bis auf 109,60 CHF. Bei 110,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 5'472 SFS-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,80 CHF) erklomm das Papier am 02.10.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,76 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 95,50 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,81 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

SFS-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,73 CHF aus.

Am 17.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. Am 21.07.2026 wird SFS schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 6,81 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

