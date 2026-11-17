Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von SFS zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,3 Prozent auf 144,00 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'277 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 144,00 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 144,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19 SFS-Aktien.

Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,67 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (98,30 CHF). Das 52-Wochen-Tief könnte die SFS-Aktie mit einem Verlust von 31,74 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.

Voraussichtlich am 26.02.2027 dürfte SFS Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,05 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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