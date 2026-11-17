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17.11.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag tiefer
Die Aktie von SFS gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SFS-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 142,60 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die SFS-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,7 Prozent auf 142,60 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 21'128 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die SFS-Aktie bis auf 141,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 144,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 1'810 SFS-Aktien den Besitzer.
Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 2,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 98,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,07 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2025 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,78 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.
In der SFS-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,05 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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SFS am 17.11.2026
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