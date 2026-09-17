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17.09.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag schwächer

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 133,20 CHF abwärts.

SFS
133.12 CHF -0.82%
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Die SFS-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 133,20 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'702 Punkten steht. Die SFS-Aktie sank bis auf 132,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 135,60 CHF. Zuletzt wechselten 3'649 SFS-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.07.2026). Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 9,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 26,20 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF. Im Vorjahr hatte SFS 2,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte SFS am 26.02.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte SFS möglicherweise am 03.03.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,27 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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