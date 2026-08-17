SFS Aktie News: SFS am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 131,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'298 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die SFS-Aktie bis auf 131,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 131,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 110 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 23.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 146,40 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 98,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SFS-Aktie 33,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF an SFS-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,80 CHF.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,25 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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