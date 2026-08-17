SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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17.08.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS am Nachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SFS. Zuletzt ging es für die SFS-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 130,60 CHF.
Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,9 Prozent auf 130,60 CHF. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 20'213 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die SFS-Aktie bis auf 130,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 3'307 SFS-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 146,40 CHF markierte der Titel am 23.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,10 Prozent. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 98,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 32,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,80 CHF belaufen.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.03.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,25 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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