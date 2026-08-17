SFS Aktie News: SFS fällt am Mittag

Die SFS-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 131,40 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'240 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die SFS-Aktie bis auf 131,00 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 131,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'372 SFS-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,42 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,80 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von SFS rechnen Experten am 03.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass SFS im Jahr 2026 7,25 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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