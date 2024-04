SFS Aktie News: SFS am Mittwochmittag im Aufwind

Um 12:28 Uhr stieg die SFS-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 112,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 14'926 Punkten liegt. In der Spitze legte die SFS-Aktie bis auf 112,80 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 112,40 CHF. Der Tagesumsatz der SFS-Aktie belief sich zuletzt auf 1'338 Aktien.

Bei 128,80 CHF markierte der Titel am 15.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die SFS-Aktie damit 12,42 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 21,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,50 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,85 CHF je SFS-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte SFS am 18.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 22.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SFS-Aktie in Höhe von 7,22 CHF im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.ch