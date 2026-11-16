SFS Aktie News: SFS am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von SFS nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 0,7 Prozent auf 143,60 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 21'346 Punkten notiert. Bei 143,60 CHF markierte die SFS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 624 SFS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.11.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 146,40 CHF an. Gewinne von 1,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 98,30 CHF ab. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 31,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für SFS-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,78 CHF belaufen.

Am 26.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von SFS veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass SFS im Jahr 2026 7,05 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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