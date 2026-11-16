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16.11.2026 16:29:00

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag leichter

SFS Aktie News: SFS am Nachmittag leichter

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von SFS. Die SFS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 143,20 CHF abwärts.

SFS
143.73 CHF 0.19%
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Der SFS-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 143,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 21'400 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der SFS-Aktie ging bis auf 142,40 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 144,40 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 5'786 SFS-Aktien.

Bei einem Wert von 146,40 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.11.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 98,30 CHF. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 31,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten SFS-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,50 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,78 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je SFS-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,05 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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