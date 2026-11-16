SFS Aktie News: SFS am Mittag tiefer

Die SFS-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 143,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'356 Punkten liegt. Die SFS-Aktie sank bis auf 142,40 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2'410 SFS-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2026 bei 146,40 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,09 Prozent könnte die SFS-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Abschläge von 31,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem SFS seine Aktionäre 2025 mit 2,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,78 CHF je Aktie ausschütten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 03.03.2028 dürfte SFS die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SFS einen Gewinn von 7,05 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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