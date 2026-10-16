SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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16.10.2026 16:29:00
SFS Aktie News: SFS tendiert am Nachmittag südwärts
Die Aktie von SFS gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von SFS gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 140,00 CHF abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 140,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 20'283 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die SFS-Aktie bis auf 137,40 CHF. Bei 137,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 5'860 SFS-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 146,40 CHF erreichte der Titel am 23.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 4,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 98,30 CHF. Der aktuelle Kurs der SFS-Aktie ist somit 29,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,78 CHF. Im Vorjahr erhielten SFS-Aktionäre 2,50 CHF je Wertpapier.
Am 26.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können SFS-Anleger Experten zufolge am 03.03.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,22 CHF je SFS-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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