SFS Aktie 23922930 / CH0239229302
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16.09.2026 09:29:00
SFS Aktie News: SFS verteuert sich am Vormittag
Die Aktie von SFS gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die SFS-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 131,60 CHF zu.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 131,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'487 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die SFS-Aktie bei 132,20 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 130,20 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten SFS-Aktien beläuft sich auf 172 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 23.07.2026 auf bis zu 146,40 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,25 Prozent. Bei einem Wert von 98,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der SFS-Aktie 25,30 Prozent sinken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,78 CHF.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 26.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.03.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem SFS-Gewinn in Höhe von 7,27 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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